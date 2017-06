Rammumees otsib väljundit

Kui Hiiumaa külade päev Sõru sadamas lõppenuks kuulutati, algas sealsamas Hiiumaa rammumehe ja Hiiu Tiiu väljaselgitamine.Kuigi ootused olid kõrged, tuli tõdeda, et osales täpselt kaks meest ja kaks naist. Vaatamata sellele, et võistlusel on igal aastal esikolmikut oodanud kolmekohalised rahalised preemiad, publikul huvi võistluse vastu on ja ilm soosis.Tulemata jäid saarlased, kel nädal varem toimusid jõu­tõstmise võistlused kodu­saarel. Võistlejate ridasid räsisid ka vigastused ja tagasi­sidena koorus välja, et Hiiumaa tipptase on liiga kõrgele liikunud.See andis korraldajatele mõtteainet, kas uuel aastal võiks võistluse läbi viia kahes kategoorias. Näiteks Rammumees ja Sitke sell, kel raskused väiksemad. Teine idee oli võtta suund sellele, et tuua Hiiumaale üks riikliku rammumeeste võistluste etappe, misläbi Eesti tipptase hiidlastele näha oleks.Mainitud sarjas on kaasa löönud ka Andres Raudsepp ja Alar Lõhmus, kes tänavusel Hiiumaa rammumehel sõbraliku duelli pidasid. Ilmselt polegi palju mehi, kes nendega riigi tasemel jõudu mõõta võiksid.Sõrul näidati aga vaatamata osalejate vähesusele kõrget taset. Raudsepp püstitas juba esimesel alal uue rekordi, vinnates minuti jooksul kahte 32kilogrammist sangpommi üles 23 korda. Senine rekord oli 21 kordust.20kilogrammist kangi hoidis mees sirgetel kätel napilt alla 59 sekundi. Seejärel kirjutas Raudsepp taas rekordi ringi, surudes 110 kilogrammi kaaluva kangiga 21 korda. Möödunud aastal oli tippmargiks 20.Veel tuli tal vedada neli erineva raskusega, 65–130 kilogrammist kivi kümne meetri kaugusele 200liitrise tünni otsa. Ja lõppakordina tõmmata enam kui kahetonnine auto kaldteel 30 meetri kaugusele. Kivide kantimisele kulus 48 ja auto vedamisele 39 sekundit.Tema konkurent Lõhmus näitas samuti tugevaid tulemusi, ent jäi igal alal Raudsepasaavutatust kukesammu kaugusele.Teist aastat oli kavas Hiiu Tiiu ehk tugevaima naise välja selgitamine. Tasavägise kahe­võistluse pidasid Ave Tüür ja Anne-Mall Reinu. Naistel oli esimeseks alaks rehvi kantimine, kus Reinu osutus kolme sajandiku võrra nobedamaks. Ta suurendas oma edu 16kilogrammise raskuse hoidmisel sirgetel kätel, kus sai tulemuseks 33 sekundit Tüüri 18 sekundi vastu.Ent see oli vaid eelsoojendus ja tugevaimad tulemused sündisid kahel järgmisel alal. Nii surus Reinu kangi, mis vastas poolele tema keha­raskusest 33 korda järjest, ületades sealjuures iseennastki ilmselt publiku toel. Tüür sai kaasaelajatest veel rohkem indu ja surus kangi koguni 44 korda.Selle kehakaaluga naiste Eesti rekord jõutõmbes on 142,5 kg ja see kuulub Tüürile. Sõrul jõudis Reinu isikliku tippmargini, saades tulemuseks 130 kg. Tüür näitas aga täielikku tipptaset, tõmmates üles 140 kg.See tähendas, et auto tõmbamise ajaks olid naised viigi­seisus. Pooleteisetonnist autot 20 meetri kaugusele vedades osutus nobedamaks Anne-Mall Reinu, kelle aeg oli 26 sekundit, kuna Ave Tüüril kulus selleks 34 sekundit.

See tähendas, et auto tõmbamise ajaks olid naised viigi­seisus. Pooleteisetonnist autot 20 meetri kaugusele vedades osutus nobedamaks Anne-Mall Reinu, kelle aeg oli 26 sekundit, kuna Ave Tüüril kulus selleks 34 sekundit.

