Parim uduangerja valmistaja pälvis ka tiitli

Helja Kaptein

Restorani Lest&Lammas pere­naine Tiina Kopli võitis tiitli Hiiumaa parim kalakokk 2017.Tänavune Tuulekala festival oli erakordselt rahvarohke, kahjuks julges aasta parima kalakoka tiitlit püüdma tulla ka seekord vaid viis kokka ehk sama palju kui mullu.





