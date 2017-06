Palju õnne, Mattias Hiiumaalt!

Harda Roosna

Põneva nimega tegelane – Mattias Hiiumaalt – tähistab teisipäeval oma 60. sünnipäeva ja sel suvel 30. aastat Hiiumaal.Kodanikunimega Mati Lepna ei taha oma pärisnime kuuldagi, tõlgib, teeb giiditööd ja on kohusetundlik kaitseliitlane, armastab labürinte ehitada, õlut mekkida, matkata, jalgrattaga sõita, teatrit ja nukuteatrit teha ning kirjutab sahtlisse luuletusi. Ta on nelja täiskasvanud lapse, kahe poja ja kahe tütre isa, ning hoolitseb oma kõrges eas ema eest.Tänavu aprillis pühendas mees, kes sirgunud pealinnas, ühe luuletuse oma armastatud saarele: “POOL ELATUD ON ELUST/ SAAREL, KES MU ARM.”





Tänavu aprillis pühendas mees, kes sirgunud pealinnas, ühe luuletuse oma armastatud saarele: "POOL ELATUD ON ELUST/ SAAREL, KES MU ARM."

