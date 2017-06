Päästeamet: Päästevesti kandmine veesõidukis päästab elusid

Päästeameti tänavune veeohutuskampaania jätkab inimeste teadlikkuse tõstmist päästevesti kandmise vajalikkusest veesõidukites. Kampaania, mis kannab sõnumit “Vest päästab veest”, kutsub inimesi üles uhkusega päästevesti kandma.

Kui turvavöö kinnitamine auto tagaistmel on muutunud täna juba normiks, siis päästevesti kasutavad küsitluste kohaselt pisut enam kui pooled paadiga sõitjad.

Esmakordne päästevestikampaania toimus möödunud suvel. Peamiseks eesmärgiks oli vestikandjate arvu suurendamine veesõidukis.

2016. aastal uppus Eestis 47 inimest. Päästevest oli seljas vaid ühel hukkunul. Iga kolmas inimene uppus järves, seega on oluline meeles pidada, et päästevest pole mõeldud vaid avamerel seilamiseks, vaid kasutamiseks nii meredel, jõgedel, järvedel kui ka väiksematel veekogudel. Mullu uppus Eestis keskmiselt 3,5 inimest 100 000 elaniku kohta. Põhjamaadega võrreldes on see number oluliselt suurem.

Päästeameti ennetusosakonna juhi Indrek Intsi sõnul on veeohutuskampaaniad seni keskendunud kahele teemale: joobes ujumise ohtudele ja päästevesti kandmisele. “Ohutus­kampaaniate valikut on mõjutanud nii statistika kui elanikkonna teadlikkus ja käitumisharjumused. Käesoleval aastal keskendume taas päästevestidele,” sõnas Ints.

Veeohutuskampaania raames korraldab amet üle Eesti nii info- kui ohutuspäevi, kokku 82. Neile lisandub 60 sündmust, mille korraldavad vabatahtlikud. Ohutuspäevadel kasutatakse uutmoodi teavitusvahendeid, näiteks greenscreen pildistamist ja virtuaalreaalsuse harjutusi, aga ka kõige käega­katsutavamat – päästevesti selga proovimist. Lisaks toimuvad suvistes laste- ja noortelaagrites veeohutus­koolitused.

Esimest korda teeb amet veeohutuskampaania raames koostööd KUKU raadio projektiga “Selge Grupijuht”. Samuti alustas amet koostööd kodanikualgatusega Teomeeter, mille veebilehel saab 12. juunist anda veeohutusega seotud lubadusi.

Selle aasta kampaania teeb omanäoliseks asjaolu, et koos päästeametiga on päästevesti olulisusele tähelepanu tõmbamas tuntud stand-up koomikud Mattias Naan ja Tigran Gevorkjan. Lisaks kampaania trüki- ja telereklaamidele töötati välja ka ühine suvehitt.

PÄÄSTEAMET

Autor: Kaasautor Päästeameti tänavune veeohutuskampaania jätkab inimeste teadlikkuse tõstmist päästevesti kandmise vajalikkusest veesõidukites. Kampaania, mis kannab sõnumit “Vest päästab veest”, kutsub inimesi üles uhkusega päästevesti kandma.

Kui turvavöö kinnitamine auto tagaistmel on muutunud täna juba normiks, siis päästevesti kasutavad küsitluste kohaselt pisut enam kui pooled paadiga sõitjad.

Esmakordne päästevestikampaania toimus möödunud suvel. Peamiseks eesmärgiks oli vestikandjate arvu suurendamine veesõidukis.

2016. aastal uppus Eestis 47 inimest. Päästevest oli seljas vaid ühel hukkunul. Iga kolmas inimene uppus järves, seega on oluline meeles pidada, et päästevest pole mõeldud vaid avamerel seilamiseks, vaid kasutamiseks nii meredel, jõgedel, järvedel kui ka väiksematel veekogudel. Mullu uppus Eestis keskmiselt 3,5 inimest 100 000 elaniku kohta. Põhjamaadega võrreldes on see number oluliselt suurem.

Päästeameti ennetusosakonna juhi Indrek Intsi sõnul on veeohutuskampaaniad seni keskendunud kahele teemale: joobes ujumise ohtudele ja päästevesti kandmisele. “Ohutus­kampaaniate valikut on mõjutanud nii statistika kui elanikkonna teadlikkus ja käitumisharjumused. Käesoleval aastal keskendume taas päästevestidele,” sõnas Ints.

Veeohutuskampaania raames korraldab amet üle Eesti nii info- kui ohutuspäevi, kokku 82. Neile lisandub 60 sündmust, mille korraldavad vabatahtlikud. Ohutuspäevadel kasutatakse uutmoodi teavitusvahendeid, näiteks greenscreen pildistamist ja virtuaalreaalsuse harjutusi, aga ka kõige käega­katsutavamat – päästevesti selga proovimist. Lisaks toimuvad suvistes laste- ja noortelaagrites veeohutus­koolitused.

Esimest korda teeb amet veeohutuskampaania raames koostööd KUKU raadio projektiga “Selge Grupijuht”. Samuti alustas amet koostööd kodanikualgatusega Teomeeter, mille veebilehel saab 12. juunist anda veeohutusega seotud lubadusi.

Selle aasta kampaania teeb omanäoliseks asjaolu, et koos päästeametiga on päästevesti olulisusele tähelepanu tõmbamas tuntud stand-up koomikud Mattias Naan ja Tigran Gevorkjan. Lisaks kampaania trüki- ja telereklaamidele töötati välja ka ühine suvehitt.

PÄÄSTEAMET

Sildid: päästeamet, veeohutus