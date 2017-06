Otsitakse selgeid grupijuhte

Neljapäeval on võimalus kõigil neil, kes kavatsevad jaanipäeval sõpru sõidutada, saada oma autole kleebis “Selge grupijuht 2017” ja võtta vastutus, et keegi sõpradest purjus­päi autorooli ei läheks.

Kuku raadio koos partneritega on juba 21 aastat järjest korraldamas kampaaniat “Selge grupijuht”. See on liiklus­ohutust propageeriv sotsiaalkampaania, mille idee on olnud läbi aastate sama – kes sõidab, see sõidab ja kes võtab, see võtab.

Kõik kampaanias osalejad saavad selge grupijuhi tunnistuse ja kleebise, mis kinnitavad, et tegemist on inimesega, kes lubanud jaanipühade ajal olla oma seltskonna kaineks juhiks. Igaüks, kes on ennast registreerinud selgeks grupijuhiks, kohustub endale võetud ülesannet täitma terve jaanilaupäeva ja sellele järgneva päeva. Kes ei eksi võetud kohustuste vastu, see on aus eelkõige iseenda ja oma sõprade ees.

Registreerimine interneti teel on lõppenud, tavaregistreerimine jätkub. Hiiumaal saab enda soovist olla selge grupijuht teada anda Kärdlas Tormi Konsumi parklas, Heltermaa mnt. 14 neljapäeval, 8. juunil kella 12–18ni.

