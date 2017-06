Õpilased tähistasid Emmaste koolikohti

Tiina Koit

Emmaste põhikooli õpilased kaardistasid ja tähistasid infotahvlitega valla endised koolikohad – kokku kümme.Tegemist oli kooliaasta lõpul toimuva omakultuuripäevaga, mida sel korral vedas eest kooli hoolekogu. Omakultuuripäev annab võimaluse tuua õppeaasta viimastesse päevadesse vaheldust ja aitab väärtustada kohalikku kultuuripärandit.





Autor: Kaasautor Tiina Koit

Sildid: emmaste kool, omakultuuripäev