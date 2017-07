Nõukogu pikendas Kriggulsoni lepingut

SA Kärdla Sadam juhatuse liikme Sven Kriggulsoni volituste tähtaeg saab täis augustikuus. Kolmapäevasel istungil otsustas nõukogu pikendada juhatuse liikme volitusi.

“Sven on pühendunult endale selgeks teinud kogu kriminaalmenetlust puudutava materjali ja mineviku kõrval on pilk pidevalt pööratud ka tulevikku – uutele koostöö ja projektivõimalustele, et Kärdla sadam parimal võimalikul viisil areneks,” selgitas sihtasutuse omaniku esindaja, Hiiu vallavanem Reili Rand, miks nõukogu otsustas Kriggulsoniga lepingut pikendada.

Sven Kriggulson asus juhatuse liikme ja Kärdla sadama kapteni ametisse 5. septembril 2014.

Sihtasutuse aastaaruandest selgub, et mullusel navigatsioonihooajal külastas sadamat üle 900 külalisaluse, mis on 19 protsenti enam kui eelneval aastal. Alaliselt Kärdla sadamas baseeruvaid aluseid oli kokku 17, mis on 30 protsenti rohkem. Aruandeaasta tegevustulud olid 64 000 eurot, kasv 39 protsenti. Saadud annetused ja toetused ligi 70 000 eurot, langus 85 protsenti.

Eesmärgid selleks aastaks on sadama külastatavuse suurendamine ja külastuse kestuse pikendamine läbi teenuste kvaliteedi. Planeeritavateks investeeringuteks on tankla laiendamine, täiendava ujuvkai soetamine harrastuskalapüüdjatele ja müügipindade ehitamine sadama territooriumile. Koostöös Hiiu vallavalitsusega on SA Kärdla Sadam kaasatud INTERREG Central Baltic uude projektivooru täiendavate kaikohtade ja teenuste loomiseks 2018. aastal.

Autor: Harda Roosna SA Kärdla Sadam juhatuse liikme Sven Kriggulsoni volituste tähtaeg saab täis augustikuus. Kolmapäevasel istungil otsustas nõukogu pikendada juhatuse liikme volitusi.

“Sven on pühendunult endale selgeks teinud kogu kriminaalmenetlust puudutava materjali ja mineviku kõrval on pilk pidevalt pööratud ka tulevikku – uutele koostöö ja projektivõimalustele, et Kärdla sadam parimal võimalikul viisil areneks,” selgitas sihtasutuse omaniku esindaja, Hiiu vallavanem Reili Rand, miks nõukogu otsustas Kriggulsoniga lepingut pikendada.

Sven Kriggulson asus juhatuse liikme ja Kärdla sadama kapteni ametisse 5. septembril 2014.

Sihtasutuse aastaaruandest selgub, et mullusel navigatsioonihooajal külastas sadamat üle 900 külalisaluse, mis on 19 protsenti enam kui eelneval aastal. Alaliselt Kärdla sadamas baseeruvaid aluseid oli kokku 17, mis on 30 protsenti rohkem. Aruandeaasta tegevustulud olid 64 000 eurot, kasv 39 protsenti. Saadud annetused ja toetused ligi 70 000 eurot, langus 85 protsenti.

Eesmärgid selleks aastaks on sadama külastatavuse suurendamine ja külastuse kestuse pikendamine läbi teenuste kvaliteedi. Planeeritavateks investeeringuteks on tankla laiendamine, täiendava ujuvkai soetamine harrastuskalapüüdjatele ja müügipindade ehitamine sadama territooriumile. Koostöös Hiiu vallavalitsusega on SA Kärdla Sadam kaasatud INTERREG Central Baltic uude projektivooru täiendavate kaikohtade ja teenuste loomiseks 2018. aastal.

Sildid: Kärdla sadam, Turism