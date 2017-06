Ministeerium ei luba lisareisi

HARDA ROOSNA

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei näe ette võimalust panna Saare ja Hiiu maavalitsuse soovil vajadusel suvel Sõru–Triigi parvlaeva­liinile keskpäeval juurde üks täiendav lisareis.Paljud reisijad on juba tundnud huvi suvistele reisidele piletite soetamise vastu ning ministeeriumi arvates tagab sõidupiletite varajane müük reisijatele võimaluse oma reise planeerida ja sellest tulenevalt ka reiside optimaalseima täitumuse.





Autor: Meie Maa HARDA ROOSNA

Sildid: lisareis, parvlaev, Sõru–Triigi