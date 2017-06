Marina Kaljurand liitus naiskodukaitsjatega

Helja Kaptein

Eelmisel nädalal allkirjastas Naiskodukaitse esinaine Airi Toming käskkirja, millega arvati Marina Kaljurand Naiskodukaitse Lääne ringkonna Hiiumaa jaoskonna tegev­liikmeks.Küberjulgeoleku komisjoni juht Marina Kaljurand kohtus Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonna liikmetega Hiiumaa ühenduste naiste ümarlaua märtsikuu seminaril.“Rääkisime naiste rollist ühiskonnas ja nägin seda erilist ühtekuuluvustunnet ja pühendumist ühistele eesmärkidele, mis neid naisi ühendab,” selgitas Kaljurand.Muuhulgas selgus, et Kaljurand on juba pikka aega soovinud liituda naiskodukaitsjate tegevusega. “See mõte on mul juba ammu, aga valimiste keerises ei olnud sobiv endale sellega tähelepanu tõmmata,” selgitas Kaljurand toona.Kaljurand ütles, et tal on olnud aastaid võimalus panustada Eesti julgeolekusse riiklikul tasandil – diplomaadina, suursaadikuna, viimati välisministrina. Korda läheb talle ka Naiskodukaitse eesmärk – panustada riigi­kaitsesse ja ühiskonna arengusse, Eesti riigi ja Eesti inimeste turvalisusesse.Kuna suvehiidlasena veedab ta lihavõttepühadest hilis­sügiseni oma vabad päevad Hiiumaal, on tema enda hinnangul ka loogiline, et ta liitus just Hiiumaa naiskodukaitsjatega. Kaljurand ütles, et tal ei ole “eriprogrammi” ega “erisoove”: “Osalen erinevates tegevustes nagu kõik teised. Oleksin väga tahtnud esimese ühise asjana tähistada võidupäeva koos Hiiumaa naiskodukaitsjatega, aga paraku olen tööülesannete tõttu New Yorgis.”Naiskodukaitse Lääne ringkonna instruktor Svetlana Mustkivi hindas, et nii laialdaste rahvusvaheliste teadmistega liige saab jagada oma teadmisi ka teistele nais­kodukaitsjatele. “Ootused ja lootused on suured mõlemal pool,” ütles Mustkivi, kelle sõnul toob iga liige organisatsiooni kaasa mõne pädevuse, mida laiapõhjaliste teadmiste omandamiseks tarvis.