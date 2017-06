Maratoni üks rekord löödi, teine jäi püsima

Naistest jooksis Hiiumaa maratoni parima aja pärnakas Kristel Kuusk, meestest oli etteennustatult kiireim lätlane Uldis Klavins, kellest jäid löömata nii 2011. aastal joostud rekord kui mullune võiduaeg.Kuigi täismaratoni võidu viis Klavins ajaga 2:48.03 lätlastele, jäi Margus Luhtoja mullu Kassaris joostud aeg 2.47.28 ületamata. Tänavusel maratonil Luhtoja kahjuks katkestas.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: jooks, Maraton