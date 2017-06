Mälestuskivi meenutab möödunut

Pühalepa vallajuhid ja MTÜ Pühalepa Vana­mehed liikmed endise Pühalepa vallamaja asupaigas mälestuskivi nii kunagisele vallamajale kui peagi ajalooks saavale koduvallale.Mälestuskivi avamisel rääkis Pühalepa vallavolikogu esimehe asetäitja Antti Leigri, et kivi avamisega tähistab vald mitut tähtpäeva.“Tänasel päeval ei taha me ajaloost õppida ega võtta kuulda elukogenute kogemusi, kuid ainult mäletades minevikku saame teha õigeid otsuseid, mis toovad meile edu tulevikus,” nentis Leigri.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: mälestusmärk, MTÜ Pühalepa Vanamehed