Luguse võrkpalliturniiri ilm soosis

Tiina Koit

Viiendat korda Lugusel korraldatud võrkpalli jaaniturniiri soosis seekord kaunis suveilm ja tiitlikaitsja kinnitas oma staatust.Segavõistkondade võistlus, mis traditsiooniliselt jaanipäeval toimunud, on näinud vihmasabinaid, aga ka tõelist paduvihma – nii et väljakud ujuvad veest. Tänavu paistis päike, ent tiim Sarvekesed ehk Mari Vahtra, Jaana Üksik, Mirje Roasto, Tõnis Villmäe, Tanel Villmäe, Erkki Kallas ja Toomas Nurk olid alistamatud ka neis tingimustes. Teise koha teenis Saare Armanda, kelle eest pallisid Mario Vool, Anett Karjamaa, Marge Vähter, Talis Vähejaus, Maret Kuuse ja Marek Sahtel. Kui hõbemedalid kaela saanud võistkond osales turniiril esmakordselt, vähemalt selle nime ja täpselt selle koosseisuga, siis Sarvekesed ja Luguse on kaasa löönud igal aastal. Kolmas oligi kodumurul pallinud Luguse koosseisus Kersti Golub, Kaius Põtter, Teet Teemets, Mirjam Uuskari, Janet Lige, Peeter Luik, Janis Kolosovskis ja Martin Uuskari.Koos oma tiimiga viiendaks jäänud Tiina Koit ütles, et talle hakkas silma turniiri ladus korraldus. “Allahindlust ei tehtud üheski asjas,” ütles esmakordselt jaaniturniiril mänginud Emmaste kooli kehalise kasvatuse õpetaja. “Ja osalejad olid sõbralikud ning üksteist toetavad.” Koit lisas, et loodab tuleval aastal taas turniiril osaleda ja julgustas teisigi seda tegema. Jaaniturniiri üks eestvedajatest, Kersti Golub jäi päevaga samuti rahule. Ta tunnustas toetajaid, eriti ASi Dale LD, tänu millele on turniir teada-tuntud taset hoida suutnud.

Hergo Tasuja

Autor: Kaasautor Tiina Koit

Sildid: Sport, Võrkpall