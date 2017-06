Lindude peatumist mere­madalikel uuritakse täiendavalt

HARDA ROOSNA

Loode-Eesti meretuule­pargi aladel on vaja täiendavalt uurida, kui paljud linnud kasutavad puhkamiseks-toitumiseks Vinkovi madalatRoheliste rattaretkel toimunud arutelul Loode-Eesti meretuulepargi rajamise plusside ja miinuste üle tuli jutuks nii juba tehtud keskkonna­mõjude hindamine kui ka vajalikud edasised uuringud.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi HARDA ROOSNA

Roheliste rattaretkel toimunud arutelul Loode-Eesti meretuulepargi rajamise plusside ja miinuste üle tuli jutuks nii juba tehtud keskkonna­mõjude hindamine kui ka vajalikud edasised uuringud. Loode-Eesti meretuule­pargi aladel on vaja täiendavalt uurida, kui paljud linnud kasutavad puhkamiseks-toitumiseks Vinkovi madalatRoheliste rattaretkel toimunud arutelul Loode-Eesti meretuulepargi rajamise plusside ja miinuste üle tuli jutuks nii juba tehtud keskkonna­mõjude hindamine kui ka vajalikud edasised uuringud.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: linnud, tuulikud, Vinkovi madal