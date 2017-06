Kultuurrohumaad kandsid enim hane- ja seakahjusid

Kevadkülv on ammu lõpetatud ja põllu­mehed vaatavad rohumaade poole, kus peaks algama silotegu. Rohukasv aga on niru, sest rändel olevad hanekarjad sõid järjest ja järjest ära esimesed tärganud rohulibled ja heinamaadel leidub ka ohtralt tuhnimisjälgi.OÜ Hiiumaa Agro omanik Sulev Matto rääkis, et tänavu on eriline kevad. Algul jahe ja kuiv, lõpuks sadanud vihm läks õnneks õigesse kohta ja viljapõldudel on juba orasel mitmes leht. Taliviljalgi on pea otsas ja varsti peaks juba algama silotegu.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

OÜ Hiiumaa Agro omanik Sulev Matto rääkis, et tänavu on eriline kevad. Algul jahe ja kuiv, lõpuks sadanud vihm läks õnneks õigesse kohta ja viljapõldudel on juba orasel mitmes leht. Taliviljalgi on pea otsas ja varsti peaks juba algama silotegu. Kevadkülv on ammu lõpetatud ja põllu­mehed vaatavad rohumaade poole, kus peaks algama silotegu. Rohukasv aga on niru, sest rändel olevad hanekarjad sõid järjest ja järjest ära esimesed tärganud rohulibled ja heinamaadel leidub ka ohtralt tuhnimisjälgi.OÜ Hiiumaa Agro omanik Sulev Matto rääkis, et tänavu on eriline kevad. Algul jahe ja kuiv, lõpuks sadanud vihm läks õnneks õigesse kohta ja viljapõldudel on juba orasel mitmes leht. Taliviljalgi on pea otsas ja varsti peaks juba algama silotegu.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: haned, hävitada, heinamaa, matto, metssead, rohu