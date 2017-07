Kohus jättis oportuniteeditaotluse rahuldamata

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Oportuniteet tähendab kriminaalmenetluse lõpetamist süüdistatava ja prokuröri kokku­leppena avaliku menetlus­huvi puudumise korral ja juhul, kui süü ei ole suur. Kolmapäeval Haapsalu kohtumajas Kärdlas peetud eelistungil ei rahuldanud prokurör SA Kärdla Sadam kaitsja, advokaat Ain Kalme taotlust lõpetada kriminaalmenetlus oportuniteediga.Lääne ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Küllike Kask vastas, et menetlust ei ole võimalik oportuniteediga lõpetada, kuna grupiviisiline rahapesu, milles sihtasutust süüdistatakse, on esimese astme kuritegu. Oportuniteeti aga saab kohaldada vaid teise astme kuriteo puhul.Oportuniteet tähendab kriminaalmenetluse lõpetamist süüdistatava ja prokuröri kokku­leppena avaliku menetlus­huvi puudumise korral ja juhul, kui süü ei ole suur.

Sildid: Kärdla sadam, kohtuasi