Kergejõustik pääses pildile

Helja Kaptein

“TV 10 Olümpia­starti” tänavune finaalvõistlus peeti peale kümneaastast pausi taas Kärdlas.“Hiiumaa on osalejate jaoks põnev koht ja nii saab ka siin kergejõustikku au sisse tõsta,” ütles Käina kooli ja Emmaste kooli ühisvõistkonna juhtHannes Maasel.Hiidlaste probleemina märkis ta, et saarel on vähe õpilasi, seega napib ka neid, kes spordiga tegeleks. Ka pole saarel tõsiseid treening­gruppe ja kergejõustikku tehakse pigem ringitöö tasemel.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein

“Hiiumaa on osalejate jaoks põnev koht ja nii saab ka siin kergejõustikku au sisse tõsta,” ütles Käina kooli ja Emmaste kooli ühisvõistkonna juht

Hannes Maasel.

Hiidlaste probleemina märkis ta, et saarel on vähe õpilasi, seega napib ka neid, kes spordiga tegeleks. Ka pole saarel tõsiseid treening­gruppe ja kergejõustikku tehakse pigem ringitöö tasemel. “TV 10 Olümpia­starti” tänavune finaalvõistlus peeti peale kümneaastast pausi taas Kärdlas.“Hiiumaa on osalejate jaoks põnev koht ja nii saab ka siin kergejõustikku au sisse tõsta,” ütles Käina kooli ja Emmaste kooli ühisvõistkonna juhtHannes Maasel.Hiidlaste probleemina märkis ta, et saarel on vähe õpilasi, seega napib ka neid, kes spordiga tegeleks. Ka pole saarel tõsiseid treening­gruppe ja kergejõustikku tehakse pigem ringitöö tasemel.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kergejõustikuvõistlus, Sport, TV 10 Olümpiastarti