Kärdla sadama kriminaalasjas esitati süüdistus viiele mehele

Prokuratuur esitas Kärdla sadama kriminaalasjas kahtlustuse viiele mehele – Hillar (58), Aivar (42),Raigo (54), Urmas (45) ja Tanel (45) on kahtlustatavad grupi­viisilises rahapesus suures ulatuses.4. aprillil saatis Lääne ringkonnaprokuratuur kohtusse kriminaalasja, mis käsitleb Kärdla sadama ehitamiseks saadud toetuste väärkasutamist. Kärdla kohtumajas toimub eelistung 28. juunil.





Autor: Harda Roosna Fotomontaaž

4. aprillil saatis Lääne ringkonnaprokuratuur kohtusse kriminaalasja, mis käsitleb Kärdla sadama ehitamiseks saadud toetuste väärkasutamist. Kärdla kohtumajas toimub eelistung 28. juunil.

