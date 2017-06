Kärdla LM U11 võitis ülekaalukalt

Argo Nurs

Eesti meistrivõistluste raames olid pühapäevases kodumängus vastamisi U11 vanuse­rühma neljandas alagrupis mängivad Kärdla LM U11 ja JK Tallinna Kalev Sinine võistkond. Mängus oli palju põnevaid olukordi, mis päädisid hiidlaste 7:0 võiduga.Esimesel poolajal oli meie väravavahi rollis Andris Pähn Kõrgessaarest ning teisel poolajal Riho Tärk Emmastest. Selgituseks, et sel võistkonnal ühte kindlat väljakujunenud värava­vahti polegi ja treener Mario Degtjov proovib selles rollis erinevaid mängijaid.Võimalusi oli oluliselt rohkem, kui realiseerida suudeti, kuid 7:0 lõppseisuna on juba väga hea tulemus.Meie lastest said väravad kirja esimesena Karl Artur Valk, teise värava lõi Jonatan Saarnak, kolmanda Kermo Põtter, neljanda Alari Valgma Viienda värava lõi jälle Jonatan Saarnak ning kuuenda ja seitsmenda terve mängu ennastsalgavalt mänginud Alari Valgma.Lapsed olid mängu lõppedes väsinud, kuid väga õnnelikud. Täname kõiki vanemaid, kes tulid ergutama ja oma lastele kaasa elama ning kohtunikutöö eest Rando Suusterit. Veel andsid omapoolse panuse Carolyn Roos, Ralf Gramakovski, Hugo Kaibald, Martin Põllu, väga head kaitsetööd teinud Markus Juhe, Aleksander Laaniste ja Toomas Sõmer.Järgmine mäng seisab lastel ees juba sel kolma­päeval, st homme. Mäng Kärdla staadionil algab kell 12.30 ja meie noorte jalgpallurite vastaseks on Tallinna Sparta jalgpallikool. Ootame kõiki staadionile meie omadele kaasa elama!

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Autor: Kaasautor Argo Nurs

Sildid: Jalgpall, U11