Kärdla LM alustas võidukalt

erakogu

Eesti noorte meistrivõistlustel mängivad kõige nooremad jalgpallurid U09 vanuse­rühmas treener Tanel Lipsu juhendamisel. Selles vanuserühmas toimuvad võistlused turniirina, kokku hooaja peale neli turniiri.Esimene turniir toimus Keilas 28. mail ja lõppes Hiiumaa võistkonnale väga edukalt. Planeeritud nelja võistkonna asemel osales küll kolm, kuid see eest sai peetud rohkem mänge. Kõik võistkonnad mängisid teineteisega kaks korda.Treener Tanel Lips rääkis, et Keila JK ja Läänemaa jalgpallikooli vastu löödi esimestes mängudes kummalegi viis vastuseta väravat ehk võideti mängud 5:0. Teistkordsel läbimängimisel alistas Läänemaa JK Hiiumaa võistkonna 1:2, lüües oma võiduvärava mängu viimastel sekunditel.“Keila mängijatel sai jaks teiseks kohtumiseks otsa ja Hiiumaa võitis ka selle mängu suureskooriliselt,” rõõmustas treener. “Hea meel on selle üle, et kõikidel osalenud poistel ja tüdrukul õnnestus jalg valgeks saada ehk värav lüüa.”Kokku mängisid meie jalgpallilapsed neli mängu järgmiste tulemustega: Hiiumaa vs Läänemaa 5:0; Hiiumaa vs Keila JK 5:0, Hiiumaa vs Läänemaa JK 1:2 ja Hiiumaa vs Keila JK 9:0.Meie võistkonnas mängisid Frida Valting, Oliver Tikerpuu, Rainer Tikerpuu, Oskar Lips, Kristofer Tootmaa, Jesper Kalmus, Kaspar Voolaid, Priido Rõmmel, Mattias Juhe, Rico Grahv ja Cristian Hirvelaan.Järgmine kord saab meie tublisid jalgpallilapsi näha mängimas Kärdla staadionil 18. juunil.

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Autor: Kaasautor erakogu

Esimene turniir toimus Keilas 28. mail ja lõppes Hiiumaa võistkonnale väga edukalt. Planeeritud nelja võistkonna asemel osales küll kolm, kuid see eest sai peetud rohkem mänge. Kõik võistkonnad mängisid teineteisega kaks korda.

Treener Tanel Lips rääkis, et Keila JK ja Läänemaa jalgpallikooli vastu löödi esimestes mängudes kummalegi viis vastuseta väravat ehk võideti mängud 5:0. Teistkordsel läbimängimisel alistas Läänemaa JK Hiiumaa võistkonna 1:2, lüües oma võiduvärava mängu viimastel sekunditel.

“Keila mängijatel sai jaks teiseks kohtumiseks otsa ja Hiiumaa võitis ka selle mängu suureskooriliselt,” rõõmustas treener. “Hea meel on selle üle, et kõikidel osalenud poistel ja tüdrukul õnnestus jalg valgeks saada ehk värav lüüa.”

Kokku mängisid meie jalgpallilapsed neli mängu järgmiste tulemustega: Hiiumaa vs Läänemaa 5:0; Hiiumaa vs Keila JK 5:0, Hiiumaa vs Läänemaa JK 1:2 ja Hiiumaa vs Keila JK 9:0.

Meie võistkonnas mängisid Frida Valting, Oliver Tikerpuu, Rainer Tikerpuu, Oskar Lips, Kristofer Tootmaa, Jesper Kalmus, Kaspar Voolaid, Priido Rõmmel, Mattias Juhe, Rico Grahv ja Cristian Hirvelaan.

Järgmine kord saab meie tublisid jalgpallilapsi näha mängimas Kärdla staadionil 18. juunil. Eesti noorte meistrivõistlustel mängivad kõige nooremad jalgpallurid U09 vanuse­rühmas treener Tanel Lipsu juhendamisel. Selles vanuserühmas toimuvad võistlused turniirina, kokku hooaja peale neli turniiri.Esimene turniir toimus Keilas 28. mail ja lõppes Hiiumaa võistkonnale väga edukalt. Planeeritud nelja võistkonna asemel osales küll kolm, kuid see eest sai peetud rohkem mänge. Kõik võistkonnad mängisid teineteisega kaks korda.Treener Tanel Lips rääkis, et Keila JK ja Läänemaa jalgpallikooli vastu löödi esimestes mängudes kummalegi viis vastuseta väravat ehk võideti mängud 5:0. Teistkordsel läbimängimisel alistas Läänemaa JK Hiiumaa võistkonna 1:2, lüües oma võiduvärava mängu viimastel sekunditel.“Keila mängijatel sai jaks teiseks kohtumiseks otsa ja Hiiumaa võitis ka selle mängu suureskooriliselt,” rõõmustas treener. “Hea meel on selle üle, et kõikidel osalenud poistel ja tüdrukul õnnestus jalg valgeks saada ehk värav lüüa.”Kokku mängisid meie jalgpallilapsed neli mängu järgmiste tulemustega: Hiiumaa vs Läänemaa 5:0; Hiiumaa vs Keila JK 5:0, Hiiumaa vs Läänemaa JK 1:2 ja Hiiumaa vs Keila JK 9:0.Meie võistkonnas mängisid Frida Valting, Oliver Tikerpuu, Rainer Tikerpuu, Oskar Lips, Kristofer Tootmaa, Jesper Kalmus, Kaspar Voolaid, Priido Rõmmel, Mattias Juhe, Rico Grahv ja Cristian Hirvelaan.Järgmine kord saab meie tublisid jalgpallilapsi näha mängimas Kärdla staadionil 18. juunil. Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Sildid: Jalgpall, u09