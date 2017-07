Käina koolijuht valitud

facebook

Käina kooli hakkab 1. augustist juhtima Joel Pulk (45), kes valiti konkursil kahe tähtajaks laekunud kandidaadi seast.Joel Pulgal on magistrikraad Tallinna usuteaduse instituudist religiooni­pedagoogika alal ning varasem töökogemus Pärnu Ülejõe koolist.“Valikukomisjonile tundus olulisem kui pikk akadeemiline staaž, et kandidaadil oli selge visioon ja ambitsioon tugevat kooli edasi arendada,” selgitas Käina vallavanem Omar Jõpiselg valikut.Vallavanem vahendas, et kokku langesid Joel Pulga perekonna pikaajaline soov kolida Hiiumaale ja võimalus asuda ametisse väljakutseid pakkuval töökohal.