Käina basseinitriatloni võitis suvehiidlane

Helja Kaptein

Kolmandal basseini­triatlonil osalejad panid proovile nii oma ujumisoskuse kui vastupidavuse. Kõige kiirem oli suvehiidlane Ilmar Kukk (47).Võitja ütles, et hakkas triatlonidel osalema alles 40aastaselt. Ka varem spordiga tegelenud Kukk harrastabki nüüd pikamaatriatlone ja on läbinud ka kolm raudmehe (Ironman) triatloni: esimese Nizzas Prantsusmaal, siis Šveitsis Kalmaris ja kolmanda Taanis Kopenhaagenis. Aastate jooksul on lisandunud ka paarkümmend lühemat triatloni.





Sildid: Sport, võistlused