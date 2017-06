Kaido Padar: kuulake hiidlasi-saarlasi

Harda Roosna

OÜ TS Laevad nõukogu kuulutas välja konkursi juhatuse esimehe leidmiseks, senine juht Kaido Padar lahkub augustist ametist ja hakkab juhtima valdusfirmat Eesti Talleks AS.“Loomulikult on kahju lahkuda, sest asi on südame­lähedaseks saanud, aga elu teeb oma korrektiivid,” ütles Kaido Padar Hiiu Lehele.Ühe plussina keerulisest ajast, mil parvlaevaliiklus saar­tega tuli tagada ning uued laevad hilinesid, nimetas ta, et varem ta hiidlaste kogukonda ei tundnud, nüüd on see saanud üsna omaks. Eelkõige tänu kord kvartalis toimunud kohtumistele Hiiumaa ettevõtjatega.“Muidugi oli meil eriarvamusi, aga viimane, mida hiidlased mulle ütlesid – et nüüd on kõik hästi,” rääkis Padar. “Ma ju saan aru, et hästi korraldatud parvlaevaliiklus on see, mis aitab Hiiumaa majanduse käima tõmmata,” lisas ta.Kaido Padar asub Eesti Talleksi juhatuse esimehe kohale alates 1. augustist, seni jätkab ta tööd OÜ TS Laevad juhatuses.Tema soovitus OÜ TS Laevad uuele juhile on kuulata, mida saarlased ja hiidlased vajavad. “Kõiki muresid muidugi korraga lahendada ei saa, aga need tuleb panna järjekorda ja siis lahendada,” ütles Padar.Konkursiteates öeldakse, et OÜ TS Laevad juhatuse esimehe ülesandeks on ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimine, äriprotsesside juhtimine ja organisatsiooni üldjuhtimine. Juhatuse esimehe fookuses on ettevõtte efektiivsuse tõstmine ja kõrgetasemelise teeninduse tagamine eesmärgiga ehitada üles Eesti parima teenindusega ettevõte.TS Laevad OÜ on Tallinna Sadam AS tütarettevõte, mille eesmärgiks on parvlaevaliikluse korraldamine Hiiumaa ja mandri ning Saaremaa ja mandri vahel.