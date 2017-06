Juubeliaasta puu

Aasta puu tulevasel Eesti Vabariigi juubeli aastal on laukapuu (Prunus spinosa). See teravate asteldega põõsas, teise kaitse­kategooriasse kuuluv luuviljaline, on looduslikult levinud Lääne-Saaremaal. Teda on kasutatud ploomi pookealusena ning kaunite õite ja siniste viljade tõttu ilupõõsana, seetõttu on metsistunud laukapuu leiukohti teada ka Eesti mandriosast.

Visa ja vastupidav lauka­puu sümboliseerib hästi põhjamaise looduse kargust, eestlaste püsimist ja loodushoidlikku mõtteviisi.

Hiiumaa ametikooli õpetaja, bioloog Taavi Tuulik ütles, et Hiiumaal looduses küll seda puud ta näinud ei ole. “Koduaedade kohta ma ei oska öelda,” lisas ta. Tuulik rääkis, et kuuldavasti on Kärdlas keskväljakul Mamma Mia ette istutatud üks punaste lehtedega lauka­puu sort.

Aasta puud on ajakirja Eesti Loodus toimetus valinud alates 1996. aastast, kui aasta puu oli kadakas. Tänavune aasta puu on viirpuu.

