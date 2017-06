Jetstream 32 läheb hooldusesse, L410 asendab

AS Transaviabaltika teatab, et 3.–9. juunini on planeeritud suursaarte lennuliine teenindava lennuki Jet­stream 32 plaaniline hooldus. Nimetatud aja­vahemikul teenindab lennu­liine Tallinn-Kärdla-Tallinn ja Tallinn-Kuressaare-Tallinn asenduslennuk L410. “Asenduslennuk on lendajatele teada-tuntud ja lennuk L410 on ka varem teenindanud mandri ja suursaarte vahelisi lende,” ütles Transaviabaltika volitatud esindaja Rene Must. Lennukis L410 on 19 reisija­kohta ja lennukimeeskond on kaheliikmeline.

