Jalgpallilaager lõppes üllatustega

Juunikuine jalgpalli­laager lõppes väga ilusa ilma ja toredate üllatustega.

Suuremad said proovida palli­poisi ametit Eesti MV U17 eliitliiga mängus, kus vastamisi olid Eesti U15 teine koondis ja Läänemaa-Hiiumaa ühisvõistkond. Tallinna päeval said laagrilised tutvuda Eesti koondiste mängijatega ning omavahel veidike ka mõõtu võtta.

44 last ja viis treenerit harjutasid ja mängisid nädal aega nii Kärdla staadionil, Mängude maja kunstmurul kui Mängude Majas.

Laagri peatreener oli

Mario Degtjov, teda abistasid Andreas Peetre, Jaan Rebel, Marko Pruunlepp ja Tanel Klee. Järgmine suvelaager toimub augusti teisel nädalal samuti Kärdlas ja on juba välja müüdud.

Eesti jalgpalliliidu ja Rimi jalgpalli suvelaagrid projektijuht on hiidlane Martti Pukk. Korraldajate poolt said kõik osalejad ja treenerid laagri lõpetamisel mõned üritust meenutama jäävad ja mõned ärasöödavad meened.

Täname kõiki lapsevanemaid, kes oma lapsed nädalaks meie kätesse usaldasid. Osadega lastest ja lapsevanematest kohtume juba augusti teisel nädalal. Kõik paraku järgmisesse laagrisse kohta ei saanud. Meie soovitus on tuleval aastal hoolega reklaami jälgida, et kindlustada oma lapsele koht laagris.

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Autor: Kaasautor Juunikuine jalgpalli­laager lõppes väga ilusa ilma ja toredate üllatustega.

Suuremad said proovida palli­poisi ametit Eesti MV U17 eliitliiga mängus, kus vastamisi olid Eesti U15 teine koondis ja Läänemaa-Hiiumaa ühisvõistkond. Tallinna päeval said laagrilised tutvuda Eesti koondiste mängijatega ning omavahel veidike ka mõõtu võtta.

44 last ja viis treenerit harjutasid ja mängisid nädal aega nii Kärdla staadionil, Mängude maja kunstmurul kui Mängude Majas.

Laagri peatreener oli

Mario Degtjov, teda abistasid Andreas Peetre, Jaan Rebel, Marko Pruunlepp ja Tanel Klee. Järgmine suvelaager toimub augusti teisel nädalal samuti Kärdlas ja on juba välja müüdud.

Eesti jalgpalliliidu ja Rimi jalgpalli suvelaagrid projektijuht on hiidlane Martti Pukk. Korraldajate poolt said kõik osalejad ja treenerid laagri lõpetamisel mõned üritust meenutama jäävad ja mõned ärasöödavad meened.

Täname kõiki lapsevanemaid, kes oma lapsed nädalaks meie kätesse usaldasid. Osadega lastest ja lapsevanematest kohtume juba augusti teisel nädalal. Kõik paraku järgmisesse laagrisse kohta ei saanud. Meie soovitus on tuleval aastal hoolega reklaami jälgida, et kindlustada oma lapsele koht laagris. Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Sildid: Jalgpall, Sport