Ida-Ukraina sõjaga ei tohi leppida

Peep lillemägi

Kolm aastat on möödas Krimmi okupeerimisest. Üha süveneb arvamus, et see Ukraina oblast jääbki Venemaa koosseisu.Majandussanktsioonid Venemaale püsivad ja paljud positiivsed lootused Lääne-Vene suheteks on illusioonideks kuulutatud. Ida-UkrainasLuganski ja Donetski rajoonides välja kuulutatud “rahva­vabariikide” puutepiiridel Ukrainaga on sõjategevus vahelduva intensiivsusega jätkunud tänaseni.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Peep Lillemägi | Hiiu Leht Peep Lillemägi | Hiiu Leht Peep lillemägi

Majandussanktsioonid Venemaale püsivad ja paljud positiivsed lootused Lääne-Vene suheteks on illusioonideks kuulutatud. Ida-Ukrainas

Luganski ja Donetski rajoonides välja kuulutatud “rahva­vabariikide” puutepiiridel Ukrainaga on sõjategevus vahelduva intensiivsusega jätkunud tänaseni. Kolm aastat on möödas Krimmi okupeerimisest. Üha süveneb arvamus, et see Ukraina oblast jääbki Venemaa koosseisu.Majandussanktsioonid Venemaale püsivad ja paljud positiivsed lootused Lääne-Vene suheteks on illusioonideks kuulutatud. Ida-UkrainasLuganski ja Donetski rajoonides välja kuulutatud “rahva­vabariikide” puutepiiridel Ukrainaga on sõjategevus vahelduva intensiivsusega jätkunud tänaseni.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Krimm, ukraina