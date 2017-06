Hirmuste hiidjalakas – jämedaim Eestis

Laialehiste metsade poolest on Hiiumaa Eesti vaesemaid maanurki. Aga justkui vastukaaluks leidub siin vägagi tähelepanuväärseid põlispuid.

Näiteks Kiduspes kasvab kohe tee serval uhke jalakas, kes rinnasümbermõõdu järgi (mõne aasta eest 458 cm) on Eesti jalakate seas suisa kolmandal kohal. Puul on ka kõrgust üsna soliidselt: paarkümmend meetrit.





