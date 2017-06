Hinnang tuleb tellida

Hiiu valla ja meretuulepargi arendaja koostöölepingu sõlmimise protsess tekitab küsimusi. Miks oli vallavalitsusel vaja saata volikogu töölauale eelnõu, mille viimased täiendused laekusid kolm tundi enne istungi algust.

Hea küll, lepingut on menetletud, kuid voli­kogu kodukord on kokkulepe, mida tuleks järgida.

Miks ei näidanud ei vallavanem Reili Rand ega volikogu esimees Jüri Ojasoo, aseesimees Jaanus Berkmannist rääkimata, volikogu liikmetele advokaadibüroolt Glimstedt tellitud koostöölepingu analüüsi.

Vaidlus käib selle üle, kas analüüsi tulnuks näidata kõigile volikogu liikmetele või mitte.

Glimstedti koostatud dokumendi sissejuhatuses on viidatud, et arvamus on konfidentsiaalne ja mõeldud tutvumiseks ainult vallavalitsusele ja Hiiu vallavolikogu liikmetele. Samas on märgitud, et arvamus koostati, et anda vallavalitsusele ja vallavolikogule alused kaalumaks muudatusi ja täiendusi, mida lepinguprojekti sisse viia.

Miks seda dokumenti siiski volikogule ei näidatud?

Eelneva taustal mõjuvad Jüri Ojasoo ja Jaanus Berkmanni põhjendused väheveenvatena. Ojasoo ütles volikogus järelpärimisele vastates, et õiguslik analüüs ei olnud volikogu töödokument ja temal kui volikogu esimehel ei olnud kohustust ega ka vajadust (?) seda volikogule näidata. Berkmann ütles, et juriidiline analüüs pidanuks olema töödokument ainult vallavalitsusele. Ta viitas, et seda “ei antud kõigile tutvumiseks” selleks, et advokaadibüroo poolt “esitatud materjal töötaks ainult tellija ehk Hiiu vallavalitsuse, mitte lepingupartneri huvides”.

Samas on advokaadibüroo saadetud arvamuses selgelt kirjas, et volikogu tohib materjaliga tutvuda. Ja samamoodi võinuks volikogu liikmeid kohustada eelnimetatud dokumenti mitte levitama.

Hiiu Lehe arvates on tegemist praeguse vallavalitsuse ja volikogu juhtide tõsise möödalaskmisega, mis vägisi toob meelde selle, kuidas aastaid tagasi sõlmiti Kärdla büroomaja ja tollase Kärdla linnavolikogu vahel linnale väga kahjulik rendileping. Ka siis salastati nii lepingu projekt kui lisati n-ö viimase minuti parandusi.

Sestap on Hiiu Leht seisukohal, et nelja­päevasel istungil tuleb volikogul tellida juriidiline analüüs ja alles pärast selle kättesaamist ja läbitöötamist sõlmida arendajaga koostööleping.

Seda enam, et väidetavalt sisaldus advokaadi­büroo Glimstedt arvamuses lepingu esialgse versiooni kohta suur hulk kriitikat.

6. juuni 2017