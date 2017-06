Hiiu vallavanem valiti erakonna juhatusse

Päeva rosin

Sende Lipu raamatust “Armuadrale sündind”

Sende on olnud väga-väga tubli ja järjekindel oma unistuse teostamisel. On olnud ka kahtlusi ja loobumismõtteid, aga saatus tahtis, et see raamat sünniks – ja ta on meil olemas. Kui mõtlen selle peale, et Sende saab 29. oktoobril 80aastaseks, siis… Mind hämmastab see, et ajastu, millest raamatus juttu, oli jabur ja julm, kuid Sende raamat ei tekita ängi ega kultiveeri kibestumist. Need, kes praeguse elu üle nurisevad, peaksid Sende raamatut lugema. Väike Eestimaa on käinud käest-kätte, meie käest ei küsinud keegi. Praegu on meil oma riik, kas me ikka oskame seda hinnata?! Praegused noored ilmselt ei usu, et meie ajal randa ei saanud, ees oli kahe meetri kõrgune okastraataed.

Mare Sarapuu