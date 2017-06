Hiiu vald ja Käina vald riigikontrolli vaatlusväljas

Harda Roosna

Riigikontroll auditeeris seitset Eesti omavalitsust koos asutuste ja ühingutega, et tuvastada korruptsiooni­vastase seaduse (KVS) täitmist. Hiiumaalt auditeeriti Käina valla ja Hiiu valla tegevust ning viimase puhul leiti töötasu määramisel ka KVS rikkumisi.Korruptsiooniohtlikest valdkondadest jälgis riigikontroll, et maksumaksja raha eest ei oleks tehtud oste enda eraettevõttelt ega makstud sellele toetusi või siis iseendale palka. Samuti uuriti ametiauto kui ühe peamise ametihüve kasutamist. Kõike seda vaadeldi perioodil 2015–2016 toimunud tehingute puhul.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna

