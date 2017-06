Hiidlased TV 10 Olümpiastardil medalijahil

HERGO TASUJA

TV 10 Olümpiastarti võistlussarja neljas etapp toimus laupäeval Pärnu rannastaadionil. Käina/ Emmaste ühisvõistkond langes üldarvestuses küll koha võrra – neljandaks, ent on finaalvõistluse eel kindlalt medalijahil.Hiidlased on nelja osavõistlusega kogunud 17 442 kohapunkti. Parimana on Osula/Sõmerpalu põhikoolide ühisvõistkonnal 18 649 punkti. Teine-kolmas ehk Ridala/Uuemõisa ja Parksepa on napilt üle 18 000 punkti joone. Seega esikolmiku kohtadega on kõik veel lahtine.Finaalvõistlus toimub 13.–14. juunil Kärdla staadionil. Paraku võistlustele üles antud Kärdla põhikool ühelegi etapile võistlejaid ei saatnud.Hiidlaste parima tulemuse suvepealinnas vormistas Riste-Sofie Käär kettaheites, kus 20,63meetrine kettalend andis 19. koha. Olgu lisatud, et vanemad tüdrukud heidavad 0,75 kg kaaluva kettaga.Tugeva debüüdi võistlussarjas tegi Emmaste kooli 4. klassi õpilane Riho Tärk, kes nooremate poiste 1000 m jooksus sai aja 3.30,16 ja 21. koha. Tärk pidas haarava duelli oma jooksu võidu nimel ning oli näha, et tugevamas jooksus ja suurema kogemuste­pagasi toel võinuks aeg olla oluliselt parem.Vanemate poiste 1000 m jooksus sai Sten Kerk ajaks 3.26,01 ja oli sellega 28. Ajaga 3.40,41 oli Tobias Remmelg 39. kohal.Vanematest poistest mahtus 30 parema sekka ehk võistlejaterivi esimesse poolde veel Karl-Markus Rool, kes kilost ketast heitis 23.62 m kaugusele – tulemus andis 27. koha. Eduard Transtok oli 33., heites tulemuseks 23.28.Kergemat ehk 0,75 kg kaaluvat ketast kasutasid nooremad poisid ning seal oli Tormi Laid tulemusega 18,14 meetrit 34. kohal. Edukam ala oli tal aga pallivise, kus 43,55 meetrit andis 22. koha.Helena Pruul oli vanemate tüdrukute palliviskes tulemusega 37,36 meetrit 32. Kaks kohta tagapool lõpetas ta 600 m jooksu, kus ajaks märgiti 2.05,16. Ligilähedaselt sama aega – 2.05,34 – näitas Margareeta Käär nooremate tüdrukute seas, saades sellega 27. koha.Hergo Tasuja