Eesti hakkab juhtima Euroopa Liitu

Alates homsest on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Sisuliselt tähendab see, et Eesti ministrid ja ametnikud juhatavad Euroopa Liidu asju otsustavaid kõige tähtsamaid koosolekuid.

Teisipäeval Eesti ajakirjanikele mõeldud infopäeval tutvustasid Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats ning eesistumise korralduse juht Piret Lilleväli eesistumise prioriteete ja korralduslikku poolt.

Eesti eesistumise sisulised prioriteedid on avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa; turvaline ja kaitstud Euroopa; digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine; kaasav ja kestlik Euroopa. Lisaks rohketele poliitilistele sündmustele toimub ulatuslik Eestit tutvustav kultuuriprogramm.

Klen Jääratsi sõnul on Eesti eesistumise kõik neli prioriteeti määrava tähtsusega, kuid eriti oluliseks peab ta turvalisuse küsimust. “Kindlasti on turvalisus üks olulisemaid teemasid ja seda eriti viimaste aastate valguses,” sõnas Jäärats, viidates nii terrorismile kui ka rändekriisile.

Majanduse seisukohast on Jääratsi sõnul üks olulisi aspekte tagada Euroopale ühtne energiaturg, Eestile aga on oluline, et saaksime enda energiaturu liita täielikult Euroopa süsteemi. Euroopa siseturu toimimise nimel on prioriteediks ka euroopaüleste äriühingute ning kutsekvalifikatsioonide temaatika. Samuti rõhutas Jäärats, et eesistumise ajal on tulemas suured arutelud keskkonna valdkonnas ja seda eriti nüüd, mil Ameerika Ühendriigid otsustasid kliimakokku­leppest lahti öelda.

Riigikantselei EL sekretariaadi pressinõunik Triin Oppi ja välisministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Tiina Maiberg käisid maikuus kõikidele Hiiumaa koolide vanemate klasside õpilastele rääkimas, mida tähendab Euroopa Liit ja tänavune Eesti eesistumine. See viimane on Eesti jaoks juubeli­vääriline ülesanne, kinnitas Triin Oppi õpilastele toona. Hiiu Lehel ei õnnestunud eilseks lehe trükkimineku ajaks välja selgitada, mida Eesti eesistumine Euroopa Liidus Hiiumaale konkreetsemalt võiks tähendada. Ehk jäi pressikontaktile saadetud meil vastuseta viimaste kiirete ja praktiliste ettevalmistuste tuhinas? Ka eesistumise veebileht https://www.eu2017.ee andis päringule “Hiiumaa”, nagu ka “Saaremaa” täpselt null vastust.

Euroopa Liidu liikmelisusest on Hiiumaa aga üksjagu kasu saanud ning vahest jõuab mõni Eestit väisav kõrge külaline ka saarele. Nii mitmelgi suvehiidlasel jääb sel aastal Hiiumaal olemiseks aga aega vähem, sest ta peab eesistumisega seotud tööülesannete tõttu olema hoopis mujal.

Autor: Peep Lillemägi Alates homsest on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Sisuliselt tähendab see, et Eesti ministrid ja ametnikud juhatavad Euroopa Liidu asju otsustavaid kõige tähtsamaid koosolekuid.

Teisipäeval Eesti ajakirjanikele mõeldud infopäeval tutvustasid Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats ning eesistumise korralduse juht Piret Lilleväli eesistumise prioriteete ja korralduslikku poolt.

Eesti eesistumise sisulised prioriteedid on avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa; turvaline ja kaitstud Euroopa; digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine; kaasav ja kestlik Euroopa. Lisaks rohketele poliitilistele sündmustele toimub ulatuslik Eestit tutvustav kultuuriprogramm.

Klen Jääratsi sõnul on Eesti eesistumise kõik neli prioriteeti määrava tähtsusega, kuid eriti oluliseks peab ta turvalisuse küsimust. “Kindlasti on turvalisus üks olulisemaid teemasid ja seda eriti viimaste aastate valguses,” sõnas Jäärats, viidates nii terrorismile kui ka rändekriisile.

Majanduse seisukohast on Jääratsi sõnul üks olulisi aspekte tagada Euroopale ühtne energiaturg, Eestile aga on oluline, et saaksime enda energiaturu liita täielikult Euroopa süsteemi. Euroopa siseturu toimimise nimel on prioriteediks ka euroopaüleste äriühingute ning kutsekvalifikatsioonide temaatika. Samuti rõhutas Jäärats, et eesistumise ajal on tulemas suured arutelud keskkonna valdkonnas ja seda eriti nüüd, mil Ameerika Ühendriigid otsustasid kliimakokku­leppest lahti öelda.

Riigikantselei EL sekretariaadi pressinõunik Triin Oppi ja välisministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Tiina Maiberg käisid maikuus kõikidele Hiiumaa koolide vanemate klasside õpilastele rääkimas, mida tähendab Euroopa Liit ja tänavune Eesti eesistumine. See viimane on Eesti jaoks juubeli­vääriline ülesanne, kinnitas Triin Oppi õpilastele toona. Hiiu Lehel ei õnnestunud eilseks lehe trükkimineku ajaks välja selgitada, mida Eesti eesistumine Euroopa Liidus Hiiumaale konkreetsemalt võiks tähendada. Ehk jäi pressikontaktile saadetud meil vastuseta viimaste kiirete ja praktiliste ettevalmistuste tuhinas? Ka eesistumise veebileht https://www.eu2017.ee andis päringule “Hiiumaa”, nagu ka “Saaremaa” täpselt null vastust.

Euroopa Liidu liikmelisusest on Hiiumaa aga üksjagu kasu saanud ning vahest jõuab mõni Eestit väisav kõrge külaline ka saarele. Nii mitmelgi suvehiidlasel jääb sel aastal Hiiumaal olemiseks aga aega vähem, sest ta peab eesistumisega seotud tööülesannete tõttu olema hoopis mujal.

Sildid: Euroopa Liit