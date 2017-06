Doonoripäev täna ja homme

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsi­doonoreid verd loovutama täna, 6. juunil kella 13–18ni Kärdla Kultuurikeskuses Rookopli 18 ja homme, 7. juunil kella 9–12 Käina kultuurikeskuses Mäe 2 toimuvale doonoripäevale.

Viimati käis regionaalhaigla verekeskus Hiiumaal veebruaris ning siis külastas doonoripäevi 114 hiidlast, eduka vereloovutusega lõppes külastus 94 doonoril. “Meie verevarud said väärtusliku täienduse ning saarelt lahkusime tänulikena, kaasas üle 40 liitri hinnalist doonoriverd,” ütles verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp.

Verekeskusel on viimasel ajal nappinud A ja 0 reesus­negatiivset verd, sestap on just sellise veregrupiga inimesed väga oodatud verd andma.

