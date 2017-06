Ausus maksab viis eurot?

Suuremõisa lossi aed ägab rüüstajate käes, sest kellelgi on häbematust öötundidel aiast taimi näpata, kuigi neid on võimalik sealtsamast ka osta ja väga soodsalt.Aastakümneid on Suuremõisa lossi aeda kasutanud õppurid kohana, kus saada praktilisi oskusi ja teadmisi aiandusest. Aianduse juhtivõpetaja Taavi Tuulik oli õnnetu, et jälle on üks rododendron aiast kadunud.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

