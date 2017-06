Ala laudas liiguvad lehmad ja robotid

Päeva rosin

“Iga laps on Eesti riigi jaoks väärtus ning laste ja noorte arengu juures on töökasvatusel oluline roll – leiame, et õigusriigis on seda võimalik teha norme rikkumata ja last kahjustamata.”

MTÜ Lastekaitse Liit reaktsioon Eesti Ekspressi lehelastega seoses lahvatanud skandaalile. EPL 8. juuni 2017