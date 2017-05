Vastuvoolust pärivoolu

Kõpu kooli pidamine on olnud nagu vastuvoolu ujumine. Ühe käega riik küll toetas kooli kordategemist, teisega rakendas aina enam euroopalikku, kaasava kooli mudelit, kus tavakooli klassis on koht ka hariduslike erivajadustega lastel.

Keegi ei taha seda küll välja öelda, aga õpilastenappusega maadlevate maakoolide jaoks on iga õpilase pearaha vajalik. Ja tulebki Kõpu kooli selle suurepärastele õppetingimustele vaatamata aina vähem lapsi.

Nii on juhtunud, et tollaste Hiiu vallajuhtide ja volikogu iseenesest hea algatus, päästa Kõpu kool sulgemisest, on esialgsest õnnestumisloost pööranud probleemiks. Kärdla ühisgümnaasiumi direktori Ivo Eesmaa välja käidud visioon ja Kõpu õppekoha esimese ning viimase juhi Valeri Gramakovski 2015. aastal välja käidud suured plaanid pole realiseerunud. Õpilaste arv on ikka sama ja õpilastele suunatud lisateenuseid pole õnnestunud müüa.

Nüüd on Hiiu vald Kõpu kooli laevukest pärivoolu keeramas. Vastupidiselt laste arvu vähenemisele eakate arv Eesti ühiskonnas aina kasvab. Loodetavasti leidub Hiiu saarel ka neid üksi jäänud eakaid, kes vajaksid pansionaaditeenust ehk sooja tuba ja lauale toodud toitu. Kui mitte aastaringselt, siis sügistalvisel hooajal.

Kõpu kandi inimesed hoiavad pöialt ja hinge kinni, et see plaan õnnestuks. On ju Kõpu kool poolsaare ainus aastaringne tööandja.

30. mai 2017