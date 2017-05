Valitsus andis haigla PERHile

Päeva rosin

“Mihhail Korbil on õigus olla veendunud nii selles, et Eestile on kõige mõistlikum lahendus NATO liikmeks olek (toetudes argumentidele a, b, c jne), kui tal on õigus ka arvata, et kõige mõistlikum lahendus on midagi muud (toetudes argumentidele a, b, c jne). Ja tal on õigus oma arvamus välja öelda, ilma et ta oma veendumuse tõttu satuks rünnaku alla kui “vale seisukoha” kandja või “võõrmõju esindaja”.

Ajakirjanik ja suhtekorraldaja Toomas Mattson 25. mai 2017 Facebookis.