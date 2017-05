Uus ajastu algas

Emmaste puhkpilliorkestri mürtsudes asus laev kapten Aksel Eisenschmidti juhtimisel kell 8.15 esimesele liinireisile. Teekonnal jagati vastastikku kingitusi, peeti tänukõnesid, pakuti suupisteid ja tasuta kohvi.

Saarlased tervitasid Soelat Triigi sadamasillal lauluga ja Emmaste puhkpilliorkester vastas laeva pardalt. Autod sõitsid maha, uued asemele ja algas Soela teenistus kahe saare vahel.

Hiidlane Mati Veanes, kes laevale sõitis Triigist, ütles, et uus laev on väga ilus ja pealesõit mugav. Teda üllatas, et laev oli suurem, kui ta juttude järgi arvata oskas ning talle meeldis, et reisijad ei pea enam trümmis istuma, vaid saavad ülalt mere­vaadet nautida.

Haide Männamäe ja Toomas Tross, kes tulid Saaremaalt spaast, ei teadnud, et saavad koju tagasi uue ja ilusa laevaga. “Uhke ju! Võimas! Me täiesti juhuslikult, teadmata, mis meid ees ootab, sattusime täna selle reisi peale,” ütles Toomas Tross. “Imetore! Laud on kaetud ja kohvi tasuta!” lisas Männamäe. Mõlemad ütlesid, et järgmisel reisil jäävad igatsema Emmaste puhkpilliorkestrit, mis on nende suur lemmik ühest suvisest Sõru Jazzist peale.

Ka laeva ristiema Milvi Vanatoa õhkas tagasiteel kodusaarele, et Soela on ilus laev – avar, valge, helge. “Eriti tore oli Sõru sadamas kaptenite kõrval seista,” lisas ta.

Soela liiniletulek pani punkti uue ajastu algusele Eesti suursaarte, Hiiumaa ja Saaremaa, aga ka Eesti väikesaarte parvlaevatranspordis.

Jõudu uutele vedajatele, OÜ TS Laevad ja AS Kihnu Veeteed. Natuke kahju, et Kaido Padar, kes Tallinna sadama uute laevade liiniletuleku saagat tõelise vaimse vägilasena läbi karide juhtis, augustist ameti maha paneb ja erasektorisse tööle läheb. Sai ta ju saareelanikele üsna omaks inimeseks.

5. mai 2017