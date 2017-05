Tuulekala trollinguvõistlus kogub kuulsust

Laupäevane trollingu­võistlus Orjaku sadamas oli rekordiline nii võistkondade kui võistlejate arvu, aga ka püütud kalade poolest.Kaheksandal Tuulekala festivali trollinguvõistlusel osales 76 paatkonda, 242 õngemehe või -naisega, kes tõid kaldale 722 kala, mis kaalusid kokku 301,8 kilogrammi.





Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht

Sildid: trollingu­võistlus, Tuulekala festival