Tuulekala trollingul 57 tiimi

Eelregistreerimine tänavusele Tuulekala festivali trollinguvõistlusele lõppes püha­päeva 21. mai südaööl, kui kirja sai 57 võistkonda ja 172 osalejat.

Võistluse korraldaja Tuuli Tammla MTÜst Hiiukala rääkis, et eelregistreerunuid oli mullu rohkem – siis oli nimekirjas 60 võistkonda ja 201 osalejat, enim võistlejaid aga oli 2014. aastal, kui merele läks 70 võistkonda 238 võistlejaga. Tookord registreerus 59 võistkonda 200 osalejaga.





Sildid: osalejad, trollinguvõistlus, Tuulekala