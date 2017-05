Turvalisuse heaks

Tänu Euroopa Liidu toetusele uuendab Eesti riik suures ulatuses vananenud pääste­tehnikat, eelkõige autosid. Ka suur osa Hiiumaa päästeautodest olid tõesti vanad. Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma polnud veel sündinudki, kui üks neist Norrtäljes juba tuld kustutama asus.

Aasma on alles noor mees, aga masina, eriti päästeauto jaoks, on nelikümmend ikka palju­võitu. Aasma ütles, et kui varem tuli päästeoperatsiooni ajal hinge kinni hoida, et mõne päästeautoga midagi ei juhtuks, siis nüüd saab ta täie jõuga pühenduda olukorra lahendamisele. “Ma ei pea enam mõtlema, kas ma saan selle auto peale loota või mitte.” Samamoodi hoidsid Hiiumaa päästjad hinge kinni, et uued paakautod ikka Hiiumaale jõuaks, mitte ei saadetaks mõnda suuremasse kohta.

Esimene sõnum, kui siinsed päästjad uute autode koolituselt tagasi tulid, oli – mehed, see on supervärk, mis me saame! “Kui tavaliselt võtab tuletõrjuja uue tehnika vastu kõhklevalt – ikkagi uus ja võõras, – siis need autod teevad nii head tööd, et kohe töösse!” rääkis Aasma.

Eks oma turvalisuse loob iga hiidlane ise oma käitumisega, aga kui õnnetus ikkagi peaks juhtuma, siis on nii maa- kui merepäästjad appi tulemas. Vabatahtlikud koolitavad end hoolega, just harjutasid nad professionaalsete õpetajate käe all kiirkaatri juhtimist. Koolituse rahastajaks samuti Euroopa Liit.

Viimane hea sõnum on, et valitsus kinnitas riiklike investeeringute kava ja 1 miljon eurot Kärdla lennujaamale ikkagi tuleb. Ühest küljest garanteerib uus seade, ILS, et lennud toimuvad ka kehvema ilmaga, teisalt on seegi panus maandumise turvalisuse tagamiseks.

Mõnes vaates võiks öelda, et need on ilusad emadepäevakingitused Euroopa Liidult ja Eesti riigilt.

