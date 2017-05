Tõrvanina rand trügib metsa

PEETER KONDRATJEV

Igal kevadel jääb mõnusasse supluskohta, Tõrvanina randa minnes silma, et meri on taas hammustanud suure tüki puudealust pinnast ja puujuured paljastanud või siis mõne suisa pikali uhunud.Tõrvanina rand on Pühalepa vallale kuuluv avalik supluskoht. Igal aastal uhub meri alt tühjaks ka Tõrvanina randa viiva laudtee, mida hooldab riigimetsa majandamise keskus (RMK).





Autor: Helja Kaptein PEETER KONDRATJEV

Sildid: juured, liiv, rand, Tõrvanina, uuristab