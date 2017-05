Mis siiski Tõrvanina rand metsa trügib

Rannageoloogia üks aabitsatõdesid on, et liiv liigub valdavalt piki randa lainetsoonis.Ainult suuremad tormid on võimelised liiva kas sügavamalt merest randa juurde tooma või siis kallast kulutades seda juurde tootma. Muuli, kai või muu tõkke randa ehitamine takistab liiva looduslikku liikumist rannas ja põhjustab reeglina ranna kulutust tõkkest allavoolu.





Sildid: liiv, rand, Tõrvanina