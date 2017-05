Toimus murrang

Kümnendad Teeme Ära! talgud said äsja ajalooks, asjaosaliste rõõm, et koos sai tehtud midagi vajalikku oma kogukonna hüvanguks, aga on alles.

Teeme Ära! talgud ei saanud algul Hiiumaal kuidagi hoogu sisse. Ei tahetud talgukohti registreerida, põlastati, et teeme ise ja teame ise, millal teeme. Talgupäevi aga korraldame juba ammu, milleks meile see registreerimine.

Veel 2011. aastal ütles üks Hiiumaa vallavanem noortele hiidlastele, kes koristasid koduse Kõpu poolsaare põhja­poolset randa ja sattusid suure prügihulgaga hädasse, et tal on ükskõik, kuhu noored oma prahiga lähevad.

Nüüd ta kindlasti enam nii vastata ei julgeks.

Sel aastal toimus heas mõttes murrang – Hiiumaalt sai kirja 39 talgukohta, mille seas suur hulk uusi. See, et me oleme koos kogu Eestiga nii talgupäeval kui talgute veebilehel, on hea märk.

See, et kogukonnad ärkavad ja oma kodu­paiga heakorrastamiseks ühel päeval aastas tööd teevad, annab meile lootust.

Mäletate ju lugu sipelgast, kellele taamal paistev sipelgapesa märksa kaunim paistis, aga kui ta oma pesale enne uude pessa lahkumist kolm nõutud okast lisas, sai oma hoopis armsamaks.

Sestap olgem koos oma kohaliku ja kogu Eesti kogukonnaga, tehkem koos heakorratalguid ja kingitusi oma riigile ning pidagem pidu.

9. mai 2017