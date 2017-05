Tipptrummar esitleb muusikakooli uusi trumme

Neljapäeval, 25. mail kell 17 tutvustab Eesti parimate hulka kuuluv trummar, ansambli Ultima Thule liige Toomas Rull heade toetajate abil Kärdla muusikakoolile ostetud trummikomplekti ja selle võimalusi. Muusikakooli direktor Arvo Haasma ütles, et kõik huvilised on teretulnud kuulama ja vaatama.

HIIU LEHT



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.