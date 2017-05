Teistest veidi erineva Soela ristis Milvi Vanatoa

Harda Roosna

Harda Roosna

Harda Roosna

Harda Roosna

Sõsarlaevadest veidi erineva parvlaeva Soela ristiemaks valiti Sõru muuseumi rajaja Milvi Vanatoa.“See on meie tublide naiste väärtustamine,” põhjendas Emmaste vallavanem Tiit Paulus, miks hiidlased valisid oma uute laevade ristiemadeks teenekad saare ajaloo, koduloo ja pärimuse uurijad.Emmaste puhkpilliorkestri tuššihelide järel ütles uue parvlaeva ristiema Milvi Vanatoa: “Saagu su nimeks Soela. Too meile tuntust ja too meile õnne. Hoia meie meremehi, hiidlasi ja saarlasi ja kõiki, kes sinuga seilavad. Õnne sul mereteel, jää ja tuuled olgu teile armulised. Head teed, kaunis Soela!”





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna Harda Roosna Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht Harda Roosna

“See on meie tublide naiste väärtustamine,” põhjendas Emmaste vallavanem Tiit Paulus, miks hiidlased valisid oma uute laevade ristiemadeks teenekad saare ajaloo, koduloo ja pärimuse uurijad.

Emmaste puhkpilliorkestri tuššihelide järel ütles uue parvlaeva ristiema Milvi Vanatoa: “Saagu su nimeks Soela. Too meile tuntust ja too meile õnne. Hoia meie meremehi, hiidlasi ja saarlasi ja kõiki, kes sinuga seilavad. Õnne sul mereteel, jää ja tuuled olgu teile armulised. Head teed, kaunis Soela!” Sõsarlaevadest veidi erineva parvlaeva Soela ristiemaks valiti Sõru muuseumi rajaja Milvi Vanatoa.“See on meie tublide naiste väärtustamine,” põhjendas Emmaste vallavanem Tiit Paulus, miks hiidlased valisid oma uute laevade ristiemadeks teenekad saare ajaloo, koduloo ja pärimuse uurijad.Emmaste puhkpilliorkestri tuššihelide järel ütles uue parvlaeva ristiema Milvi Vanatoa: “Saagu su nimeks Soela. Too meile tuntust ja too meile õnne. Hoia meie meremehi, hiidlasi ja saarlasi ja kõiki, kes sinuga seilavad. Õnne sul mereteel, jää ja tuuled olgu teile armulised. Head teed, kaunis Soela!”

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: parvlaev, soela