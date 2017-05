Teelt välja sõitnud auto juht hukkus

PPA

Reedel, 12. mail juhtus Hiiu valla Leigri külas traagiliste tagajärgedega avarii, milles hukkus teelt välja sõitnud sõiduauto juht, 47aastane Andrei.Raskest liiklusõnnetusest, mis juhtus Käina-Hüti tee 10. kilomeetril, teatas häire­keskusele pärastlõunal kella nelja paiku juhuslik mööduja.Politsei tuvastas, et esi­algsetel andmetel sõitis 90 km/h kiiruspiirangu alal Käinast Puski suunas liikunud sõiduauto Jeep Grand Cherokee teelt välja kraavi, kus paiskus katusele. Avariisse sattunud sõidukist alguse saanud tule­kahju levis maastikule, mistõttu tuli päästjatel ja politseinikel sõiduki juurde pääsemiseks esmalt autot ümbritsevad leegid kustutada. Sõiduk oli sedavõrd deformeerunud, et selle uste avamiseks oli tarvis päästjate eritehnikat. Autost avastati mehe surnu­keha. Politsei tuvastas, et tegu on auto omaniku, 47aastase kohaliku mehega.Sündmuskohal töötanud Kärdla patrullpolitseinik Juta Lepvalts kirjeldas, et tee- ja ilmaolud õnnetuspaigas olid head. “Õnnetus juhtus sirgel kuival kruuskattega teel, mida ühelt poolt palistab mets ja teisalt raiesmik. Sündmuskoha vaatlusel ei tuvastatud olulisi tegureid, mis võinuks autojuhi nähtavust märkimisväärselt piirata,” rääkis Lepvalts. Küll selgitati, et enne kraavi paiskumist oli sõiduauto vastassuunda kaldunud, juht püüdnud pidurdada, kuid õnnetusse sattumist ei õnnestunud paraku siiski vältida. Juhi kainus selgitatakse ekspertiisi käigus.Patrullpolitseinik Lepvalts ütles, et õnnetuse üks põhjustest võib seisneda teeoludele mittevastavas sõidu­kiiruses. “Enamasti on teelt väljasõidud tingitud sellest, et juht hindab oma võimeid antud oludes üle ning sõidu­kiirus pole oludele vastav. Ka kogenud autojuhid ei tohi hõredama liiklusega teedel ja liigse enesekindluse najal auto juhtimist iseeneslikult võtta. Auto juhtimine on tegevus, mis nõuab igakülgset tähelepanu ja liikluses kokku­lepitud reeglite järgimist,” rõhutas ta.Hiiumaal oli viimati hukkunuga liiklusõnnetus mullu märtsis kui joobes juht sõitis Kanapeeksi küla vaiksel kõrvalteel autoga teelt välja – juht sai surma, kaasreisija vigastada.Tänavu on Eestis liiklusõnnetustes hukkunud 18 inimest, mullu samal perioodil 23 inimest.