St Olast sai Itaalia Julia

Neljapäeval sai uue nime, Medmar Giulia pikka aega ka Hiiumaa liini teenindanud parvlaev St Ola, mis hakkab sõitma Napoli lahes asuvate saarte vahel.Itaalia ajaleht Il Dispari kirjutas reedel, et kohalik laevandusettevõte Emanuele d’Abunto ostis Eestist Medmari laevastiku jaoks uue aluse St Ola ning on selle juba ümber nimetanud Giuliaks, eesti keeles siis Juliaks.





Autor: Harda Roosna shipspotting.com

Sildid: parvlaev, St. Ola