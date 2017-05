Soojad ja päikselised päevad = maastiku­põlengud!

Kuival ajal võib kustutamata tikk, suitsukoni või lõkkest lennanud säde kergesti süüdata kuiva maastiku ja tuulise ilmaga on põlengule väga raske piiri panna. Kulupõlengul levib tuulise ilmaga tuli väga kiiresti ja kogemusteta inimene ei saa selle kustutamisega omal jõul hakkama. Pinnase süttimise saab ära hoida, kui tulega tähelepanelikult ja ettevaatlikult ümber käia.

Kulu põletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik tegevus. Varasematel aastatel on kulupõlengutes hukkunud inimesi ja tules hävinud kodusid. Lisaks tule leviku ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Tuletame meelde, et 14. aprillist alates algas päästeameti peadirektori käskkirja alusel tuleohtlik aeg kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades.

PÄÄSTEAMET

