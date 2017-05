Sõidukite kindlustamine lihtsamaks

Transportteenuste ettevõte OÜ Hiiu Autotrans alustas koostööd IIZI Kindlustusmaakleriga.

OÜ Hiiu Autotrans juhatuse liige Anu Pielberg ütles, et ettevõte osutab transportteenust nii mandril kui Hiiumaal ning teeb pidevalt tööd selleks, et oma klientidele pakutavat teenuste valikut laiendada ja nende elu veelgi mugavamaks teha.

“Koos tehnoülevaatustega on nüüdsest Hiiumaal võimalik sõlmida ka liiklus- ja kaskokindlustus ning kohe sõidukiga julgelt liiklema hakata,” ütles Pielberg. “Sõiduki kindlustamine on oluline ja vajalik ning lisaks saab IIZI abil kindlustus­pakkumisi võrrelda,” lisas ta.

Lepingut sõlmima oodatakse soovijaid ettevõtte tehno­ülevaatuspunktis Kärdla Sõnajala 11 B või kontoris Roo­-kopli 17.

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, millega tagatakse liikleja poolt sõidukiga põhjustatud õnnetuse korral kannatanule vara- ja isikukahju hüvitamine. Kindlustuse valimisel tuleb meeles pidada, et lepingutele kohaldatavad tingimused, hüvitamise põhimõtted, piirangud ja välistused tulenevad liikluskindlustuse seadusest.

Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, mis tagab sinu autoga juhtunud kahju hüvitamise olenemata õnnetuse põhjustajast. Kasko aitab korda teha sõiduki, ka juhul, kui kahju on põhjustatud sõiduki omaniku süül või kui süüdlast polegi võimalik tuvastada.

Autor: Hiiu Leht

Sildid: Kindlustus, sõidukite